ہلال احمر ہسپتال علامہ اقبال کالونی کو منصوبہ لٹک گیا
فیصل آباد(ذوالقرنین طاہر سے )اداروں کے درمیان روابط کا فقدان کے باعث ہلال احمر ہسپتال علامہ اقبال کالونی کا منصوبہ کھٹائی میں پڑگیا،ہسپتال کو الاٹ کی جانے والی اراضی 9سال گزر جانے کے باوجود ایف ڈبلیو ایم سی سے واگزار نہ کرائی جاسکی۔۔۔
ہسپتال کی جگہ پر ایف ڈبلیو ایم سی کا عارضی ویسٹ کولیکشن پوائنٹ ہسپتال کی توسیع میں آڑے آرہا ہے ،توسیعی منصوبہ عرصہ دراز سے شروع نہ ہوسکا ۔ شہری کی بڑھتی آبادی پر13 فروری 2016 کو علامہ اقبال کالونی میں ہلال احمر ہسپتال کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور ایک سال میں اوپی ڈی کی تعمیر مکمل ہوئی ہسپتال کیلئے 20 کروڑ کی خطیر رقم اور 12 کنال اراضی مختص کی گئی سابق ڈی سی او نور الامین مینگل نے ہسپتال کا سنگ بنیاد رکھا جنکا کہنا تھا کہ علامہ اقبال کالونی میں 300 بیڈز پر مشتمل ہسپتال بنایا جائے گا ہسپتال کے منصوبے میں لیبر روم آپریشن تھیٹرز اور وارڈز کی تعمیر بھی شامل تھی ہسپتال کی توسیع کیلئے جگہ منتخب کی گئی اور 9 نومبر 2017 کو توسیعی منصوبے کا نقشہ پاس کیا گیا جسکے مطابق ایف ڈبلیو ایم سی ویسٹ کولیکشن پوائنٹ کی اراضی ہسپتال کو الاٹ ہوچکی ہے مگر ایف ڈبلیو ایم سی تاحال اراضی خالی کرنے کو تیار نہیں منصوبہ مکمل نہ ہونے سے ہلال احمر ہسپتال نمبر1 پر دبائو بڑھ جاتا ہے اور خواتین کو بھی نازک حالت میں دوردراز کے ہسپتالوں میں منتقل کرنا پڑتا ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے صفائی بھی ضروری ہے لیکن ہسپتال کوڑا دان سے کہیں زیادہ ضروری ہے جس پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کوفوری ایکشن لینا چاہیے ۔