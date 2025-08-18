فیڈمک پولیس کی بڑی کارروائی ، حساس ادارے کا جعلی افسر گرفتار
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)تھانہ فیڈمک پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے حساس ادارے کے جعلی افسر کو گرفتار کر لیا۔
ملزم ذیشان خود کو حساس ادارے کا افسر ظاہر کر کے شہریوں کو دھوکہ دیتا، ان سے فراڈ کرتا اور بلیک میلنگ میں بھی ملوث رہا۔پولیس ذرائع کے مطابق متعدد شہریوں کی شکایات موصول ہونے کے بعد ملزم کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی۔ ابتدائی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ملزم طویل عرصے سے مختلف طریقوں سے سادہ لوح شہریوں کو جعلسازی کا نشانہ بنا رہا تھا۔پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے اور مزید تفتیش شروع کر دی ہے تاکہ اس کے نیٹ ورک اور سہولت کاروں تک بھی پہنچا جا سکے ۔ حکام کا کہنا ہے کہ شہریوں کو چاہیے کہ وہ کسی بھی سرکاری یا حساس ادارے کے نام پر رابطہ کرنے والے مشکوک افراد کی فوری اطلاع پولیس کو دیں تاکہ ایسے عناصر کو قانون کے شکنجے میں لایا جا سکے