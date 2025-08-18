چور شہری کا سوئی گیس میٹر لے گئے
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)نامعلوم چور شہری کا سوئی گیس میٹر لے اڑا ۔تھانہ جھنگ بازار کے علاقہ گلفشاں کالونی میں عابدہ سلطانہ نامی خاتون کے گھر کے باہر سے نامعلوم چور رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سوئی گیس کا میٹر چوری کر کے فرار ہو گیا پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔
