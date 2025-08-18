صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملازمین کے مسائل ہر صورت حل کروائینگے :چودھری رضوان

  • فیصل آباد
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ملازمین کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر ممکن جدوجہد کرنے کا عزم کرتے ہیں اور اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ ان کے مسائل کے حل کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے ۔

ان خیالات کا اظہار شاہین ورکرز یونین میونسپل کارپوریشن فیصل آباد کے نو منتخب عہدیداران کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر چودھری رضوان گجر، چیئرمین عامر محمود اعوان اور جنرل سیکرٹری میاں سعید احمد نے کیا۔مقررین نے مزید کہا کہ میونسپل کارپوریشن میں ملازمین کے مسائل دیگر محکموں کے مقابلے میں زیادہ ہیں اور حقیقی نمائندہ یونین نہ ہونے کی وجہ سے ملازمین مایوسی کا شکار تھے ۔ ہم ان کے مسائل کے حل کے لیے عملی طور پر میدان میں اترے ہیں۔انہوں نے کہا کہ ہم لیبر ڈیپارٹمنٹ کے انتہائی مشکور ہیں جنہوں نے شاہین ورکرز یونین کی رجسٹریشن میں بھرپور راہنمائی اور تعاون فراہم کیا۔اس موقع پر یونین کے دیگر عہدیداران کا چناؤ بھی باہمی مشاورت سے عمل میں لایا گیا۔

 

