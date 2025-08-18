صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر لائسنس یافتہ اسلحہ رکھنے پر مقدمہ درج

  فیصل آباد
غیر لائسنس یافتہ اسلحہ رکھنے پر مقدمہ درج

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)غیر لائسنس یافتہ اسلحہ رکھنا شہری کو مہنگا پڑ گیا ۔تھانہ رضا آباد کے علاقہ ثناء پارک کے قریب سب انسپکٹر مغفور احمد نے مشکوک شخص کو روکا جس کی تلاشی لینے پر پستول برآمد ہوا جو کہ چھان بین کے دوران غیر لائسنس یافتہ نکلا پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ۔

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)غیر لائسنس یافتہ اسلحہ رکھنا شہری کو مہنگا پڑ گیا ۔تھانہ رضا آباد کے علاقہ ثناء پارک کے قریب سب انسپکٹر مغفور احمد نے مشکوک شخص کو روکا جس کی تلاشی لینے پر پستول برآمد ہوا جو کہ چھان بین کے دوران غیر لائسنس یافتہ نکلا پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ۔

 

