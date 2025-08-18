صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پرچی پر جوا کروانے والا ملزم رنگے ہاتھوں گرفتار

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)پرچی پر جوا کروانے والا ملزم رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ۔تھانہ پیپلز کالونی کے علاقہ ڈی گراؤنڈ کے قریب پولیس نے مخبر کی اطلاع پر چھاپہ مار کارروائی کی جہاں اکرم مسیح نامی ملزم پرچی پر جوا کروانے میں مگن تھا پولیس نے ملزم کو رنگ ہاتھوں گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ۔

