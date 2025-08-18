سیاست نہیں پانی میں پھنسے عوام کو بچایا جائے :محبوب الزماں
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)جماعت اسلامی کے ضلعی امیر پروفیسر محبوب الزماں بٹ نے خیبر پختونخوا میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے جانی و مالی نقصانات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے ۔
انہوں نے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن کو چاہیے کہ اپنی سیاسی و احتجاجی سرگرمیاں منسوخ کر کے تمام تر وسائل متاثرہ عوام کی بحالی پر صرف کریں۔ اس وقت سیاست نہیں بلکہ پانی میں پھنسے غریب عوام کی زندگیاں بچانے کی ضرورت ہے ۔انہوں نے کہا کہ ہزاروں لوگ چھتوں پر بھوکے پیاسے امداد کے منتظر ہیں لیکن حکومتیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام ہیں۔ قدرتی آفات میں عوام کو ریسکیو کرنا حکومتی فریضہ ہوتا ہے مگر بدقسمتی سے حکمران بیان بازی تک محدود ہیں۔پروفیسر محبوب الزماں بٹ نے کہا کہ جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن کے سینکڑوں کارکن امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ ان میں ڈاکٹرز، اساتذہ، انجینئرز اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے مرد و خواتین شامل ہیں۔ تاہم اتنی بڑی تباہی کا مقابلہ کوئی ایک تنظیم اکیلے نہیں کر سکتی۔انہوں نے کہا کہ متاثرین کو خیموں، خشک راشن، ادویات، بستر اور کپڑوں کی فوری ضرورت ہے ۔ الخدمت فاؤنڈیشن مخیر حضرات کے تعاون سے امدادی سامان متاثرین تک پہنچا رہی ہے اور ماضی کی طرح اس بار بھی عوام نے الخدمت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے ۔