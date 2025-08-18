صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پروفیسر ڈاکٹر راؤ زاہد عباس کو پرائیڈ آف پاکستان ایوارڈ سے نوازا گیا

  • فیصل آباد
پروفیسر ڈاکٹر راؤ زاہد عباس کو پرائیڈ آف پاکستان ایوارڈ سے نوازا گیا

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے معروف محقق اور ممتاز سائنسدان پروفیسر ڈاکٹر راؤ زاہد عباس کو یومِ آزادی اور مارکۂ حق کی قومی تقریبات کے موقع پر آئی ایس پی آر کی جانب سے پرائیڈ آف پاکستان ایوارڈ سے نوازا گیا۔

 تقریب جناح سپورٹس سٹیڈیم، اسلام آباد میں منعقد کی گئی یہ اعزاز ان کی قابل قدر خدمات کا اعتراف ہے ڈاکٹر راؤ زاہد عباس نے اپنی شاندار علمی خدمات اور غیر معمولی تحقیقی کارکردگی سے پاکستان کا نام عالمی سطح پر روشن کیا ہے ۔ وہ 22 سے زائد کتابوں کے مصنف اور ان کا شمار پیتھوبیالوجی کے شعبے میں پاکستان کے سب سے زیادہ حوالہ جات حاصل کرنے والے سائنسدانوں میں سے کیا جاتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

چینی بحران ختم نہ ہوسکا ، بلیک میں فروخت

سیلاب سے نمٹنے کیلئے تمام محکمے مکمل تیار رہیں،خالد گورائیہ

پٹرولیم مصنوعات کے غیر قانونی کاروبار کیخلاف کریک ڈاؤن

انٹر ڈسٹرکٹ کلب کراٹے چمپئن شپ کا انعقاد

عوام کے جان و مال کا تحفظ ‘ امن پولیس کی ذمہ داری :ڈی پی او

خواتین مریم نواز کے انقلابی اقدامات کو تحسین کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں، شازیہ بانو

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مصیبت‘ عذاب یا آزمائش؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حاضر جناب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
میڈلز کا اعزازی بازار
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چینی سرمایہ کاری‘ ٹیکسٹائل اور ڈیجیٹل بینکنگ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گورا لاہور
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور حوادث کا روحانی تجزیہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر