پروفیسر ڈاکٹر راؤ زاہد عباس کو پرائیڈ آف پاکستان ایوارڈ سے نوازا گیا
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے معروف محقق اور ممتاز سائنسدان پروفیسر ڈاکٹر راؤ زاہد عباس کو یومِ آزادی اور مارکۂ حق کی قومی تقریبات کے موقع پر آئی ایس پی آر کی جانب سے پرائیڈ آف پاکستان ایوارڈ سے نوازا گیا۔
تقریب جناح سپورٹس سٹیڈیم، اسلام آباد میں منعقد کی گئی یہ اعزاز ان کی قابل قدر خدمات کا اعتراف ہے ڈاکٹر راؤ زاہد عباس نے اپنی شاندار علمی خدمات اور غیر معمولی تحقیقی کارکردگی سے پاکستان کا نام عالمی سطح پر روشن کیا ہے ۔ وہ 22 سے زائد کتابوں کے مصنف اور ان کا شمار پیتھوبیالوجی کے شعبے میں پاکستان کے سب سے زیادہ حوالہ جات حاصل کرنے والے سائنسدانوں میں سے کیا جاتا ہے ۔