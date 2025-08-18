سمندری پولیس نے 3 سال پرانے کیس کا اشتہاری گرفتار کر لیا
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)سٹی پولیس آفیسر صاحبزادہ بلال عمر کی ہدایت پر تھانہ صدر سمندری پولیس نے تین سال پرانا قتل کیس حل کر کے اشتہاری ملزم گرفتار کر لیا۔
ایس ایچ او تھانہ صدر سمندری سب انسپکٹر غازی رضوان جاوید نے اپنی ٹیم کے ہمراہ جدید تکنیکی وسائل استعمال کرتے ہوئے محمد طاہر کو حراست میں لیا۔ ملزم نے تین سال قبل دیرینہ دشمنی کے تحت ساتھیوں کے ساتھ مل کر محمد ارشد کو فائرنگ کر کے قتل کیا اور فرار ہو گیا تھا۔ پولیس نے گرفتار ملزم کے خلاف قانونی کارر وائی کا فوری آغاز کر دیا ہے ۔