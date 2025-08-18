مہر محمد تنویر الحق کی والدہ انتقال کر گئیں
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈاکٹر حافظ ارشاد احمد،سینئر صحافی حاجی مہر جاوید سلیم،جمعیت علماء اسلام کے صدر مہر محمد تنویر الحق کی والدہ رضا الٰہی سے وفات پا گئیں۔۔۔
جن کی نماز جنازہ رات 10 بجے تبلیغی مرکز،مسجد نور میں ادا کر دی گئی نمازجنازہ میں صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب شاہد محمود چودھری،سابق صدر سرور علی چودھری،جنرل سیکرٹری ڈاکٹر مزمل حسین،سابق جنرل سیکرٹری غلام مرتضیٰ، چیئرمین پروفیشنل گروپ اﷲ رکھا چودھری،چیف ایگزیکٹو چناب کیبل نیٹ ورک عامر محمود چودھری سمیت سیاسی، سماجی حلقوں، علماء کرام، تاجران برادری سمیت شہریوں نے کثیر تعداد نے شرکت کی ۔