ٹوبہ:ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں پارکنگ کے نام پر لوٹ مار
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں پارکنگ کے نام پر لوٹ مار کا سلسلہ کئی برسوں سے جاری ہے اور شہریوں کی بارہا شکایات کے باوجود تاحال کوئی مؤثر اقدام نہیں اٹھایا گیا۔
ذرائع کے مطابق ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے موٹر سائیکل کی پارکنگ فیس 10 روپے اور کار کی 20 روپے مقرر ہے ، تاہم پارکنگ ٹھیکیدار کا عملہ زبردستی موٹر سائیکل سے 20 روپے اور کار سے 50 روپے تک وصول کرتا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ کوئی نیا معاملہ نہیں بلکہ ہر ٹھیکیدار عرصہ دراز سے یہی ہتھکنڈے استعمال کرتا آرہا ہے ، مگر متعلقہ حکام نے کبھی سخت کارروائی نہیں کی۔شہریوں نے انکشاف کیا کہ متعدد مرتبہ پارکنگ ٹھیکوں میں یہ شرط رکھی گئی کہ گاڑیوں کی چوری یا نقصان کی صورت میں انتظامیہ ذمہ دار ہوگی، لیکن عملی طور پر پارکنگ عملہ اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے بجائے بری الذمہ ہو جاتا ہے ۔ فیس کے نام پر زائد رقوم وصول کرنے کے باوجود گاڑیوں کا کوئی تحفظ فراہم نہیں کیا جاتا، جو شہریوں کے لیے مزید تشویش کا باعث ہے ۔عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ ان ٹھیکوں سے سب سے زیادہ متاثر غریب اور متوسط طبقہ ہوتا ہے جو علاج کے لیے ہسپتال آتا ہے ۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر اور محکمہ صحت کے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ پارکنگ نظام شفاف بنایا جائے ، بصورت دیگر عوام احتجاج پر مجبور ہوں گے ۔