ڈپٹی رجسٹرار یاسر شبیر آ ج کھلی کچہری لگائیں گے
ماموں کانجن( نمائندہ دنیا )وفاقی محتسب اعلی اعجاز احمد قریشی کی خصوصی ہدایت پر انویسٹی گیشن آفیسر ،ڈپٹی رجسٹرار یاسر شبیر ملک آج پیر کو دن 10بجے وفاقی اداروں کیخلاف شکایات سننے کیلئے۔۔۔
میونسپل کمیٹی ماموں کانجن میں پہلی بار کھلی کچہری لگائیں گے اگر کسی کو نادرا، فیسکو، ایف آئی اے ،پوسٹ افس،سوئی گیس،اسٹیٹ لایف انشورنس، بیت المال ،پاسپورٹ افس اور ائیر پورٹ اہلکاراں سمیت کسی بھی وفاقی ادارے اور انکے اہلکاروں کیخلاف کوئی شکایت ہو تو وہ اپنی شکایت درج کراسکتے ہیں ۔