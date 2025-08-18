کاشتکار کا پیٹر انجن چوری ہو گیا
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)نامعلوم چور کھیتوں سے کاشتکار کا پیٹر انجن چوری کر کے لے گئے ۔تھانہ صدر تاندلیانوالہ کے علاقہ 412 گ ب میں علی حسنین نامی کاشتکار کے کھیتوں سے دو نامعلوم ملزمان رات کی تاریکی میں لاکھوں روپے مالیت کا پیٹر انجن چوری کر کے فرار ہو گئے پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ۔
نامعلوم چور کھیتوں سے کاشتکار کا پیٹر انجن چوری کر کے لے گئے ۔تھانہ صدر تاندلیانوالہ کے علاقہ 412 گ ب میں علی حسنین نامی کاشتکار کے کھیتوں سے دو نامعلوم ملزمان رات کی تاریکی میں لاکھوں روپے مالیت کا پیٹر انجن چوری کر کے فرار ہو گئے پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ۔