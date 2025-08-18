صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماموں کانجن:4 افراد پر لڑکی کے اغوا کا مقدمہ

ماموں کانجن( نمائندہ دنیا )نواحی گاؤں 548گ ب کے رہائشی عمردراز کی22سالہ ہمشیرہ (س) بی بی گھر سے محنت مزدوری کرنے کیلئے گئی راستے میں کار سوار چار افراد نے لڑکی کو اغواہ کر کے نامعلوم مقام پر لے گئے مقامی پولیس نے چار افراد کیخلاف مقدمہ درج کر کے کاروائی کا آغاز کردیا۔

