پاور لوم فیکٹریوں کی بندش کا معامعاملہ اٹھارویں روز میں داخل مزدوروں کے چولہے ٹھنڈے
پینسرہ (نمائندہ دنیا)پاور لوم فیکٹریوں کی بندش اٹھارویں روز میں داخل ہو گئی ہے ، جس کے باعث مزدوروں کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہونے لگے ۔
جھنگ روڈ سدھار سیکٹر میں سینکڑوں پاور لوم فیکٹریاں مسلسل 18 روز سے بند ہیں۔ اس سیکٹر میں تقریباً 28 ہزار پاور لومز کام کر رہی تھیں جن پر ہزاروں مزدوروں کا روزگار وابستہ تھا۔ ۔مزدور رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اجرتوں میں سالانہ اضافہ حکومتی ذمہ داری ہے مگر حکومت اس پر عملدرآمد کرانے میں ناکام رہی ہے ۔ مزدور رہنماؤں نے خبردار کیا کہ اگر ضلعی انتظامیہ نے فوری نوٹس نہ لیا تو فیصل آباد ڈویژن میں احتجاجی تحریک کا آغاز کیا جائے گا۔