صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاور لوم فیکٹریوں کی بندش کا معامعاملہ اٹھارویں روز میں داخل مزدوروں کے چولہے ٹھنڈے

  • فیصل آباد
پاور لوم فیکٹریوں کی بندش کا معامعاملہ اٹھارویں روز میں داخل مزدوروں کے چولہے ٹھنڈے

پینسرہ (نمائندہ دنیا)پاور لوم فیکٹریوں کی بندش اٹھارویں روز میں داخل ہو گئی ہے ، جس کے باعث مزدوروں کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہونے لگے ۔

جھنگ روڈ سدھار سیکٹر میں سینکڑوں پاور لوم فیکٹریاں مسلسل 18 روز سے بند ہیں۔ اس سیکٹر میں تقریباً 28 ہزار پاور لومز کام کر رہی تھیں جن پر ہزاروں مزدوروں کا روزگار وابستہ تھا۔ ۔مزدور رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اجرتوں میں سالانہ اضافہ حکومتی ذمہ داری ہے مگر حکومت اس پر عملدرآمد کرانے میں ناکام رہی ہے ۔ مزدور رہنماؤں نے خبردار کیا کہ اگر ضلعی انتظامیہ نے فوری نوٹس نہ لیا تو فیصل آباد ڈویژن میں احتجاجی تحریک کا آغاز کیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سبزیاں ، پھل مقررہ نرخوں کے برعکس فروخت ، خریدا رپریشان

پاکستان نے 4 گھنٹے میں بھارتی تکبر خاک میں ملا دیا : احمد ملک

منصوبوں کی تکمیل کیلئے مقررہ ٹائم لائن پر عمل کی ہدایت

پولیس ڈیپارٹمنٹ ، آئی ٹی سنٹر میں اشتراک کا معاہدہ

پاکستان میں مغربی تہذیب کی کوئی گنجائش نہیں :جماعت اسلامی

اسرائیلی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے :مولاناامجد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مصیبت‘ عذاب یا آزمائش؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حاضر جناب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
میڈلز کا اعزازی بازار
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چینی سرمایہ کاری‘ ٹیکسٹائل اور ڈیجیٹل بینکنگ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گورا لاہور
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور حوادث کا روحانی تجزیہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر