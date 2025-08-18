صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
پینسرہ (نمائندہ دُنیا)چوکی نیو سبز منڈی تھانہ ایئرپورٹ کے گردونواح میں جوا مافیا کا راج قائم ہو گیا۔ بدنام زمانہ جواری اپنے کارندوں کے ہمراہ نیو سبز منڈی کے پلازے میں دیدہ دلیری سے جوا کھیلنے اور کروانے میں مصروف ہیں۔

شہریوں کے مطابق پولیس مبینہ طور پر مرکزی ملزمان کو گرفتار کرنے کے بجائے صرف کارندوں کو پکڑ کر فرضی کارروائیاں دکھا رہی ہے ، جس کے باعث سدھار، دھاندرہ اور نواحی علاقوں میں درجنوں جوا کے اڈے قائم ہو چکے ہیں۔عوامی و سماجی حلقوں نے سی پی او سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے 

 

