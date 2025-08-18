صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جمعیت اہلحدیث نے ملک بھر میں عشرہ استحکام پاکستان منایا

  • فیصل آباد
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان کے امیر سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبد الکریم اور ناظم اعلیٰ علامہ عبدالرشید حجازی کی ہدایت پر 78ویں یوم آزادی کے موقع پر ملک بھر میں عشرہ استحکام پاکستان منایا گیا۔۔۔

 جس کے تحت جلسے ، ریلیاں، سیمینارز اور اجتماعات منعقد ہوئے ۔ضلع فیصل آباد کے شہروں اور قصبات ماموں کانجن، سمندری، جڑانوالہ، تاندلیانوالہ، چک جھمرہ، کھرڑیانوالہ، ڈجکوٹ اور دیہات میں پروگرامز کا انعقاد کیا گیا۔ ان تقاریب سے علامہ عبدالرشید حجازی، قاری محمد ارشد، چودھری حبیب اللہ عطار، ڈاکٹر طارق عباس چوہدری، مولانا بہادر علی سیف اور دیگر علماء و رہنماؤں نے خطاب کیا۔پاک فوج کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔

 

