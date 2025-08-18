صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیوہ کے گھر پر دھاوا بو لنے والے 4 افراد کیخلاف مقدمہ درج

  • فیصل آباد
بیوہ کے گھر پر دھاوا بو لنے والے 4 افراد کیخلاف مقدمہ درج

گوجرہ (نمائندہ دُنیا)بیوہ کے گھر میں گھس کر تشدد اور بالوں سے گھسیٹنے والے افراد کے خلاف قانون حرکت میں آگیا۔

چک نمبر 279 ج ب کی بیوہ ثمینہ بی بی اپنے گھر میں موجود تھی کہ اسی دوران الیاس سمیت چار افراد زبردستی گھر میں داخل ہوگئے اور اسے تشدد کا نشانہ بنایا۔ ملزمان بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے رہے ۔شور و واویلا سن کر اہلِ علاقہ موقع پر پہنچے اور منت سماجت کرکے خاتون کی جان بخشی کرائی، جس کے بعد ملزم فرار ہوگئے ۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی تھانہ نواں لاہور پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملز موں کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

 

