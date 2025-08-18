چنیوٹ :شوگر ملز کی جانب سے چینی کی بلا تعطل فراہمی جاری
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ضلع چنیوٹ کو شوگر ملز کی جانب سے چینی کی بلا تعطل فراہمی جاری ہے ۔ ضلعی انتظامیہ اور کریانہ تنظیموں کی مشاورت سے تحصیلوں میں شوگر ڈیلرز مقرر کیے گئے ہیں۔
تحصیل چنیوٹ میں عارف عطاء، آصف انور، حاجی سلطان اور ملک عثمان، تحصیل بھوانہ میں واجد ٹریڈرز جبکہ تحصیل لالیاں میں ملک اکرم، کامران ٹریڈرز اور یاسر کریانہ کو چینی فراہم کی جا رہی ہے ۔ چناب نگر میں سعید ٹریڈرز یہ سہولت دے رہا ہے ۔انتظامیہ کے مطابق ان پوائنٹس پر محکمہ خوراک اور ضلعی عملہ تعینات ہے تاکہ شوگر ڈیلرز سے ریٹیلرز کو چینی حکومتی نرخوں پر شفاف طریقے سے مل سکے ۔ ضلع بھر میں یومیہ تقریباً 1200 تھیلے تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ اس عمل کی نگرانی کے لیے 37 پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کام کر رہے ہیں جبکہ اب تک اوور چارجنگ پر 6 لاکھ 35 ہزار روپے جرمانہ کیا جا چکا ہے ۔ضلع چنیوٹ کی تین شوگر ملز (مدینہ، سفینہ اور رمضان شوگر ملز) کو لاہور، حافظ آباد اور شیخوپورہ کو چینی کی فراہمی کی ذمہ داری بھی دی گئی ہے ۔ اس مقصد کے لیے محکمہ خوراک، ایف بی آر، آئی بی اور انتظامیہ پر مشتمل ٹیمیں سپلائی چین کی نگرانی کر رہی ہیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ضلع بھر میں چینی وافر مقدار میں موجود ہے اور حکومتی نرخوں پر عام دستیاب ہے ۔