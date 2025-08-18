صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھنگ:خاکی شاہ روڈ پر سلاٹر ہاؤس کے قریب ایک شخص گر کر جا ں بحق

  • فیصل آباد
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)جھنگ صدر خاکی شاہ روڈ پر واقع سلاٹر ہاؤس کے قریب ایک شخص گر کر جا ں بحق ۔

 مقامی شخص نے فوری طور پر ریسکیو 1122 کو اطلاع دی، جس پر ایمرجنسی ٹیم نے موقع پر بروقت رسپانس دیا ۔ ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر وائٹل سائن چیک کیے مریض کا سانس اور دل بند ہو چکا تھا ریسکیو 1122 نے مریض کو سی پی آر فراہم کرتے ہوئے اسے فوری طور پر ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹرز ہسپتال منتقل کیا گیا۔ تاہم، بدقسمتی سے مریض جانبر نہ ہو سکا۔ مرحوم کی شناخت فرقان بن فقیر محمدکے طور پر ہوئی ہے ۔ جو جھنگ بازار کے رہائشی تھا۔

 

