حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے تاجر شدید مشکلات کا شکار ہیں :حاجی عامر حنیف

  • فیصل آباد
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )مرکزی انجمن تاجران کے سابق صدرحاجی عامر حنیف نے کہا ہے کہ حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے تاجر شدید مشکلات کا شکار ہیں۔۔۔

 آئے روز بڑھتی ہوئی مہنگائی، ٹیکسوں کا بوجھ اور بجلی کے بلوں میں بے تحاشا اضافہ تاجر برادری کو کمر توڑ مسائل سے دوچار کر رہا ہے ،میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ تاجر معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، لیکن ان کے مسائل حل کرنے کے بجائے نئی پابندیاں اور بھاری ٹیکس عائد کئے جا رہے ہیں، ایسے اقدامات سے کاروبار ختم اور بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے ،انہوں نے بطور صدر مرکزی انجمن تاجران تاجروں کے حقوق کے لئے ہمیشہ آواز بلند کی،اور شہر میں تاجروں کے باہمی اتحاد و اتفاق کو فروغ دیا۔

 

