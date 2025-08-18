چنیوٹ : ایپ پر 1160 افراد 515 گاڑیوں کی چیکنگ
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے ویژن محفوظ پنجاب کے تحت ضلع بھر میں عملی اقدامات جاری ہیں۔
ای پولیس پوسٹ ایپ کے ذریعے مشکوک افراد اور گاڑیوں کی مؤثر چیکنگ کا عمل تیزی سے جاری ہے ۔پولیس کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ای پولیس پوسٹ ایپ کے ذریعے 1160 افراد اور 515 گاڑیوں کی چیکنگ کی گئی، جن میں وارداتوں میں مطلوب 6 گاڑیاں برآمد ہوئیں جبکہ ایک مجرم اشتہاری گرفتار کیا گیا۔اس موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبداﷲ احمد نے کہا کہ شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو مؤثر انداز میں استعمال کیا جا رہا ہے ۔ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کی جا رہی ہیں اور تمام دستیاب ذرائع بروئے کار لاتے ہوئے امن و امان کی صورتحال بہتر بنائی جائے گی۔