جھنگ: نشہ آور ادویات سے نو جوان نسل تباہ ہونے لگی
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ایوب چوک، سرگودھا روڈ اور فیصل آباد روڈ پر واقع میڈیکل سٹورز نشہ آور ادویات فروخت کر کے نوجوان نسل کو تباہ کر رہے ہیں۔ قریبی کچی آبادیوں کے رہائشی نوجوان ان ادویات کے اہم خریدار ہیں۔
ذرائع کے مطابق ان علاقوں میں قائم متعدد میڈیکل سٹورز کھلے عام نشہ آور گولیاں اور ٹیکہ جات فروخت کر کے لاکھوں روپے کما رہے ہیں جبکہ نوجوان نسل تیزی سے اس لعنت میں مبتلا ہو رہی ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ محکمہ صحت کا عملہ ان میڈیکل سٹورز کو چیک کرنے کی بجائے بھتہ وصولی تک محدود ہے ، جس کے باعث یہ کاروبار بلا خوف و خطر جاری ہے ۔مزید بتایا گیا ہے کہ ان میڈیکل سٹورز کی پشت پناہی جھنگ کے بااثر مافیا یا ان کے کارندے کر رہے ہیں۔ عوامی حلقوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر نشہ آور ادویات فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ نوجوان نسل کو اس تباہی سے بچایا جا سکے ۔