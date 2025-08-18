صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھنگ: نشہ آور ادویات سے نو جوان نسل تباہ ہونے لگی

  • فیصل آباد
جھنگ: نشہ آور ادویات سے نو جوان نسل تباہ ہونے لگی

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ایوب چوک، سرگودھا روڈ اور فیصل آباد روڈ پر واقع میڈیکل سٹورز نشہ آور ادویات فروخت کر کے نوجوان نسل کو تباہ کر رہے ہیں۔ قریبی کچی آبادیوں کے رہائشی نوجوان ان ادویات کے اہم خریدار ہیں۔

ذرائع کے مطابق ان علاقوں میں قائم متعدد میڈیکل سٹورز کھلے عام نشہ آور گولیاں اور ٹیکہ جات فروخت کر کے لاکھوں روپے کما رہے ہیں جبکہ نوجوان نسل تیزی سے اس لعنت میں مبتلا ہو رہی ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ محکمہ صحت کا عملہ ان میڈیکل سٹورز کو چیک کرنے کی بجائے بھتہ وصولی تک محدود ہے ، جس کے باعث یہ کاروبار بلا خوف و خطر جاری ہے ۔مزید بتایا گیا ہے کہ ان میڈیکل سٹورز کی پشت پناہی جھنگ کے بااثر مافیا یا ان کے کارندے کر رہے ہیں۔ عوامی حلقوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر نشہ آور ادویات فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ نوجوان نسل کو اس تباہی سے بچایا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد میں مون سون،ادارے الرٹ افسروں و ملازمین کی چھٹیاں منسوخ

چیئرمین این ایچ اے کا دورہ کے پی ، سڑکیں بحالی کی ہدایت

فیصل مسجد میں تکریم حفاظِ قرآن کریم کی تقریب

سیلاب کی تباہ کاریوں سے فوری نمٹا جائے،شیعہ علما کونسل

سرویکل کینسر سے بچاؤ کیلئے ویکسی نیشن مہم 15ستمبر سے شروع

سیلاب کی تباہ کاریاں قوم کیلئے امتحان،فیصل نیاز ترمذی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مصیبت‘ عذاب یا آزمائش؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حاضر جناب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
میڈلز کا اعزازی بازار
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چینی سرمایہ کاری‘ ٹیکسٹائل اور ڈیجیٹل بینکنگ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گورا لاہور
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور حوادث کا روحانی تجزیہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر