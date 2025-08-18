بااثر افراد گندے نالے سے فصلوں کو سیراب کرنے لگے
چک جھمرہ (نامہ نگار )بلوآنہ میں بااثر زمینداروں نے محکمہ انہار، ڈپٹی کمشنر فیصل آباد اور اسسٹنٹ کمشنر چک جھمرہ کے احکامات کو نظر انداز کر دیا۔
بااثر افراد نے سیوریج کے گندے نالے کا پانی نہری کھال میں ڈال کر اپنی فصلوں کو لگانا شروع کر دیا، جس سے مقامی کسانوں کی زمینیں اور مویشی متاثر ہو رہے ہیں۔ 15 اگست کو محکمہ انہار کے چیف انجینئر نے عملہ بھیج کر سیوریج کا نالہ پیر سبحان اللہ دربار، چنیوٹ روڈ کے سامنے سے بند کروایا اور زمینداروں کو نوٹس جاری کیا کہ گندے پانی سے فصلات کو سیراب نہ کیا جائے ۔ تاہم غلام مرتضیٰ، عالم شیر، علی رضا، مبارک علی، مانک شیر، عاقب علی، محمد نواز سمیت دیگر افراد نے اسی رات زبردستی بند توڑ کر پانی دوبارہ اپنی فصلوں پر چھوڑ دیا۔شہباز رسول اور دیگر متاثرہ زمینداروں کا کہنا ہے کہ یہ لوگ جان بوجھ کر ہماری فصلوں کے بیچ زائد پانی چھوڑ دیتے ہیں جس سے فصلیں تباہ اور جانور بیمار ہو رہے ہیں۔ فوڈ اتھارٹی اور متعلقہ اداروں نے بھی سیوریج کے پانی کے نقصانات سے متعلق آگاہی دی ہے اور پابندی عائد کر رکھی ہے لیکن بااثر افراد نے حکومتی رٹ کو چیلنج کرتے ہوئے نالہ دوبارہ کھول دیا ہے ۔اہل علاقہ اور زمینداروں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر نالہ بند کروا کر ذمہ دار افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے ۔