رکشہ ڈرائیوروں کیلئے ڈرائیونگ لائسنس کا حصول مزید آ سان

  • فیصل آباد
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر رکشہ ڈرائیوروں کے لیے ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کو مزید آسان بنا دیا گیا ہے ۔

 اس مقصد کے لیے ٹریفک پولیس کی جانب سے خصوصی مہم شروع کر دی گئی ہے جس کے تحت رکشہ ڈرائیوروں کے لیے الگ کاؤنٹر قائم کیا گیا ہے ۔ ڈی ایس پی ٹریفک خرم شہزاد کی نگرانی میں اس مہم کے دوران ڈرائیونگ لائسنس تیز اور سہل طریقے سے تیار کیے جا رہے ہیں، جبکہ سابقہ لرنر لائسنس رکھنے والے شہری بھی رینیو کروا کر بآسانی نیا لائسنس حاصل کر سکتے ہیں۔انتظامیہ کے مطابق اتوار کا دن خصوصی طور پر رکشہ ڈرائیوروں کے لیے مختص کیا گیا ہے تاکہ وہ بغیر کسی دشواری کے لائسنس بنوا سکیں۔ اس مہم سے مستفید ہونے والے ڈرائیوروں نے ٹریفک پولیس کے اس اقدام کو خوب سراہا ہے ۔ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبداللہ احمد کا کہنا ہے کہ شہریوں کے محفوظ سفر کو یقینی بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر گاڑی چلانا قانوناً جرم ہے ، لہٰذا تمام ڈرائیور قانون پسند شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنا ڈرائیونگ لائسنس ضرور بنوائیں۔

 

