فٹبال کے فروغ کیلئے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے :رانا شاہد
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈسٹرکٹ فٹبال ایسوسی ایشن کے صدر رانا شاہد پرویز نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو کھیلوں کے میدانوں سے جوڑنے اور فٹبال کے فروغ کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔۔۔
کیونکہ فٹبال دنیا کا مقبول ترین کھیل ہے جو نہ صرف جسمانی و ذہنی صحت کو بہتر بناتا ہے بلکہ نوجوانوں میں نظم و ضبط، ٹیم ورک اور برداشت جیسی خصوصیات بھی پیدا کرتا ہے ۔صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فٹبال کو اسکولوں اور کالجوں کی سطح پر متعارف کرانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے تاکہ نئی نسل اس کھیل سے قریب ہو سکے ۔ ان کا کہنا تھا کہ کھیلوں سے دوری نوجوانوں کو منفی سرگرمیوں کی طرف لے جاتی ہے ، جبکہ کھیل سے وابستگی صحت مند معاشرے کی تشکیل کے ساتھ ساتھ اتحاد اور بھائی چارے کو بھی فروغ دیتی ہے ۔