حکومت معیشت کے استحکام کیلئے اقدامات کررہی :رانا احسان افضل

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر رانا احسان افضل نے کہا ہے کہ پاکستان کا مستقبل ہمیشہ روشن رہا ہے ۔

موجودہ حکومت وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں معیشت کے استحکام اور ایکسپورٹ کے فروغ کیلئے عملی اقدامات کررہی ہے اور بزنس کمیونٹی کو ایز آف ڈوئنگ بزنس کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں تاکہ نہ صرف ملکی تجارت کو وسعت دی جاسکے بلکہ انٹرنیشنل مارکیٹوں میں بھی پاکستانی مصنوعات کا دائرہ بڑھایا جاسکے ۔ وہ ویسٹ کینال روڈ فیصل آباد کی مقامی مارکی میں پاکستان لائف سٹائل فرنیچر ایکسپو کے اختتامی روز دورے کے دوران میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ۔

 

