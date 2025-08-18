دوران تفتیش ملزم کے انکشاف پر اسلحہ برآمد
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)دوران تفتیش ملزم کے انکشاف پر اسلحہ برآمد کر لیا گیا ۔تھانہ پیپلز کالونی پولیس کے زیر حراست چوری کے مقدمہ میں گرفتار ملزم ندیم نے تفتیش کے دوران واردات میں استعمال ہونے والا اسلحہ چھپانے کا انکشاف کیا جو کہ ملزم کی نشاندہی پر برآمد کر لیا گیا پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ۔
