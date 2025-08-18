صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فلور ملز مالکان،دکانداروں نے آٹے کی قیمت میں اضافہ کر دیا

  • فیصل آباد
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہوئے فلور ملز مالکان اور دکانداروں نے آٹے کی قیمت میں اچانک اضافہ کر دیا۔۔۔

 جس سے غریب عوام شدید پریشانی کا شکار ہو گئے ہیں۔ چینی کے بعد اب آٹے کے بحران کا خدشہ بھی پیدا ہو گیا ہے ۔ذرائع کے مطابق فلور مل مالکان اور دکانداروں نے 10 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 630 روپے سے بڑھا کر 760 روپے کر دی ہے ۔ محض دو روز میں ہونے والے اس اضافے نے صارفین کو سخت مشکلات میں ڈال دیا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے ہی مہنگائی نے جینا دوبھر کر رکھا ہے ، اب آٹے جیسی بنیادی ضرورت کی قیمت میں اچانک اضافہ ناقابل برداشت ہے ۔عوامی حلقوں نے وزیراعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ آٹے کی قیمت میں بلاجواز اضافہ کرنے والے فلور مل مالکان اور دکانداروں کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ غریب اور متوسط طبقہ مزید مشکلات سے بچ سکے ۔

 

