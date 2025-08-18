فوڈ سیفٹی ٹیموں کی چھٹی کے روز بھی کارروائیاں، بھاری جر مانے
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر فوڈ سیفٹی ٹیمیں اتوار کے روز بھی فیلڈ میں سرگرم رہیں اور مختلف کارروائیاں کیں۔
ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز پنجاب فوڈ اتھارٹی ڈاکٹر محمد قاسم رضا کی زیر نگرانی متعدد سویٹس اینڈ بیکرز پروڈکشن یونٹس پر چھاپے مارے گئے ۔معائنہ کے دوران حفظانِ صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی، صفائی کی ناقص صورتحال اور سٹوریج کے غیر معیاری انتظامات پائے گئے ۔ حشرات کے تدارک کے ناکافی انتظامات اور تیار مٹھائی میں کیڑے برآمد ہونے پر مٹھائی موقع پر تلف کر دی گئی۔ اسی طرح ایک کلو سے زائد ایکسپائرڈ اور ممنوعہ اجزا بھی ضبط اور تلف کر دیے گئے ۔فوڈ سیفٹی ٹیموں نے قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں پر معروف سویٹس اینڈ بیکرز پروڈکشن یونٹ سمیت دیگر فوڈ پوائنٹس کو مجموعی طور پر 75 ہزار روپے کے جرمانے عائد کیے ۔ ٹیموں کے مطابق ورکرز کی شخصی صفائی بھی انتہائی ناقص پائی گئی۔