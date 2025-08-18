صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
جھنگ:رہائشی آبادیوں میں منی پٹرول پمپ بڑاخطرہ

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)رہائشی آبادیوں کے اندر قائم منی پٹرول پمپ انسانی زندگیوں کے لیے خطرہ بن گئے ، انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی ۔

شہر بھر میں رہائشی علاقوں میں جگہ جگہ منی پیٹرول پمپ قائم ہیں جہاں عوام کو کھلے عام غیر قانونی طور پر پٹرول فروخت کیا جا رہا ہے ۔ یہ ناجائز پمپس کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں اور ماضی میں بھی اسی نوعیت کے پمپس کی وجہ سے قیمتی جانوں کا ضیاع ہو چکا ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ ان پمپس پر فروخت ہونے والا پٹرول عام پٹرول پمپس کے مقابلے میں ناقص اور مقدار میں بھی کم ہوتا ہے ۔ عوامی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انتظامیہ فی الفور ایسے منی پیٹرول پمپس کے خلاف کارروائی عمل میں لائے اور انہیں بند کرایا جائے تاکہ شہریوں کی زندگیاں محفوظ رہ سکیں۔

 

