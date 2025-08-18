صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وفاقی وزیر قیصر احمد شیخ نے دوسری مرتبہ ہزاروں افراد میں مفت پٹرول کی پرچیاں تقسیم کیں

  • فیصل آباد
وفاقی وزیر قیصر احمد شیخ نے دوسری مرتبہ ہزاروں افراد میں مفت پٹرول کی پرچیاں تقسیم کیں

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)وفاقی وزیر قیصر احمد شیخ کی جانب سے جشنِ آزادی کی خوشی میں دوسری مرتبہ ہزاروں رکشہ اور موٹر سائیکل سواروں میں پٹرول تقسیم کیا گیا۔۔۔

 وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری بورڈ قیصر احمد شیخ نے حسب روایت جشنِ آزادی کے موقع پر مسلسل دوسری بار چنیوٹ میں ہزاروں موٹرسائیکل اور رکشہ سواروں کو 5 لٹر پٹرول کا تحفہ دیا گیا۔ نوجوان بڑی تعداد میں ان کے ڈیرے پر پہنچے اور پٹرول کی پرچی حاصل کی۔ نوجوانوں نے اس اقدام کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ قیصر احمد شیخ کی عوامی ہمدردی کی علامت ہے ۔ اس موقع پر لوگوں نے قیصر احمد شیخ کی سلامتی کے لیے دعا کی اور ‘‘پاکستان زندہ باد’’ کے نعرے بلند کیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

25 ارب لاگت سے وہاڑی روڈ کی تعمیر کا آغاز

کیمسٹ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن کا جمعرات کو ہڑتال کا اعلان

ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کیلئے بروقت حفاظتی اقدامات کی ہدایت

رحیمیہ علومِ قرآنیہ ٹرسٹ کے زیراہتمام یوم آزادی سیمینار

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی خانیوال و وہاڑی میں بڑی کارروائیاں

محکمہ انہار کی غفلت، نہروں کے پشتے کمزور، کسان پریشان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مصیبت‘ عذاب یا آزمائش؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حاضر جناب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
میڈلز کا اعزازی بازار
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چینی سرمایہ کاری‘ ٹیکسٹائل اور ڈیجیٹل بینکنگ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گورا لاہور
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور حوادث کا روحانی تجزیہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر