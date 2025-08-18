وفاقی وزیر قیصر احمد شیخ نے دوسری مرتبہ ہزاروں افراد میں مفت پٹرول کی پرچیاں تقسیم کیں
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)وفاقی وزیر قیصر احمد شیخ کی جانب سے جشنِ آزادی کی خوشی میں دوسری مرتبہ ہزاروں رکشہ اور موٹر سائیکل سواروں میں پٹرول تقسیم کیا گیا۔۔۔
وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری بورڈ قیصر احمد شیخ نے حسب روایت جشنِ آزادی کے موقع پر مسلسل دوسری بار چنیوٹ میں ہزاروں موٹرسائیکل اور رکشہ سواروں کو 5 لٹر پٹرول کا تحفہ دیا گیا۔ نوجوان بڑی تعداد میں ان کے ڈیرے پر پہنچے اور پٹرول کی پرچی حاصل کی۔ نوجوانوں نے اس اقدام کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ قیصر احمد شیخ کی عوامی ہمدردی کی علامت ہے ۔ اس موقع پر لوگوں نے قیصر احمد شیخ کی سلامتی کے لیے دعا کی اور ‘‘پاکستان زندہ باد’’ کے نعرے بلند کیے ۔