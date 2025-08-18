صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھنگ:غیرقانونی گیس ری فلنگ کا دھندہ جاری ،شہری خوفزدہ

  • فیصل آباد
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)محکمہ سول ڈیفنس کی مبینہ ملی بھگت کے باعث شہر میں غیرقانونی گیس ری فلنگ کا دھندہ زوروں پر ہے ۔ ذمہ داران کی پراسرار خاموشی کے سبب درجنوں دکانیں اور گودام کھل گئے ہیں۔۔۔

جس سے شہریوں کے سروں پر خوف کے سائے منڈلانے لگے ہیں۔ذرائع کے مطابق جھنگ اور گردونواح میں بااثر مافیا نے سول ڈیفنس کے بعض افسران اور اہلکاروں سے ملی بھگت کر کے گنجان آباد علاقوں میں گودام اور حویلیاں کرائے پر لے رکھی ہیں جہاں بڑے سلنڈروں سے چھوٹے سلنڈروں میں کم وزن گیس بھر کر سادہ لوح شہریوں کو لوٹا جا رہا ہے ۔ اس غیرقانونی کاروبار کے باعث حادثات کا خطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے ۔شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ان ری فلنگ ایجنسیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے اور اس مافیا کی پشت پناہی کرنے والے عناصر کے خلاف بھی سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ عوام بلا خوف و خطر اپنی روزمرہ سرگرمیاں جاری رکھ سکیں۔

 

