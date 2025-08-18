صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کینسر سے بچاؤ کے لیے مہم 15 ستمبر سے 25 ستمبر تک ہو گی

  • فیصل آباد
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر جڑانوالہ رُنگزیب گورائیہ کی سربراہی میں صحت مند بیٹی، صحت مند گھرانہ مہم کے تحت سرویکل کینسر سے بچاؤ کے لیے قومی ویکسی نیشن مہم کا جائزہ لینے کے سلسلے میں اجلاس منعقد ہوا۔

یہ مہم عالمی ادارہ صحت کے تعاون سے 15 ستمبر سے 25 ستمبر تک جاری رہے گی۔اجلاس میں ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر شہزاد رانا، ڈی ایس وی فیصل آباد اسد خان، عابد علی نظامی، پرنسپل ویمن کالج، آل پرائیویٹ سکولز کے صدر، چیئرمین مدارس کمیٹی، علمائے کرام، ریسکیو 1122، ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر مردانہ و زنانہ، پولیس افسران اور محکمہ صحت سمیت مختلف سرکاری اداروں کے نمائندگان نے شرکت کی۔اسسٹنٹ کمشنر رنگزیب گورائیہ نے کہا کہ مہم کے دوران 9 تا 14 سال عمر کی بچیوں کو ایچ پی وی ویکسین مفت فراہم کی جائے گی تاکہ انہیں سرویکل کینسر سے محفوظ رکھا جا سکے ۔ انہوں نے کہا کہ عوامی شعور اجاگر کرنے کے لیے بھرپور آگاہی مہم چلائی جائے گی اور سکولوں و کالجوں میں بچیوں کو کینسر سے بچاؤ کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا۔اس موقع پر ڈاکٹر شہزاد رانا اور اسد خان نے مہم کے انتظامات بارے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ تحصیل کی سطح پر بھی اجلاس منعقد کیے جائیں گے تاکہ قومی ویکسی نیشن مہم کو ہر صورت کامیاب بنایا جا سکے ۔

 

