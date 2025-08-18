ٹیپا آفس تاحال غیر فعال ، چوراہوں کی ری ڈیزائننگ کیلئے اقدامات نہ ہوسکے ، ٹریفک متاثر
فیصل آباد( ذوالقرنین طاہر)فیصل آباد میں غلط ڈیزائن کے حامل چوکوں کی ری ڈیزائننگ کیلئے کوئی اقدامات نہ ہوسکے ٹیپا کو فعال کرنے پر کوئی توجہ نہ دی جاسکی۔۔۔
ٹیپا کا دفتر غیر فعال ہونے کی وجہ سے صرف ایک علامتی ادارہ بن چکا جس کے باعث ٹریفک ا نجینئرنگ اینڈ ٹرانسپورٹ پلاننگ کا کوئی کام نہیں ہورہا آبادی میں اضافے کے ساتھ ٹریفک مسائل میں بھی اضافہ ہوتا جارہا ہے ۔ٹیپا کے پاس ایک بھی ملازم نہیں ہے مسلم لیگ ن کے سابق دور حکومت میں پنجاب حکومت کی جانب سے ایف ڈی اے کو ٹیپا کی مالی معاونت کی ہدایت کی گئی تھی لیکن وہ بھی ممکن نہ ہوسکا فیصل آباد میں ٹریفک انجینئرنگ اینڈ ٹرانسپورٹ پلاننگ سے متعلقہ ایک منصوبہ محسن نقوی نے شروع کروایا جو کہ عبداللہ پور جھمرہ روڈ فلائی اوور ہے محسن نقوی کی دلچسپی اور توجہ دیکھ کر شہریوں میں امید جاگی کہ شایداب فیصل آباد میں ٹیپا بحال ہوجائے لیکن یہ ممکن نہ ہوسکا پنجاب اور وفاق میں ایک ہی پارٹی یعنی مسلم لیگ ن کو اقتدار ملا تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ترقیاتی کاموں پر توجہ دیکھ کر دوبارہ سے امید جاگی لیکن پھر بھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ٹیپا سے متعلق کوئی اقدامات نہیں کرسکیں شہر کی آبادی اور ٹریفک میں تو تیزی سے اضافہ ہورہا ہے مگر ٹریفک انجینئرنگ کا کوئی کام نہیں کیا جارہا ٹریفک مسائل میں اضافہ ہوتا جارہا ہے شہریوں کا کہنا ہے حکومت کو بنیادی مسائل پر توجہ دینی چاہیے ۔