  • فیصل آباد
ای خدمت مراکز منصوبہ سے 85 کروڑ کا نقصان

فیصل آباد (بلال احمد سے )پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ (پی آئی ٹی بی) کے منصوبہ ای خدمت مراکز میں طے شدہ منصوبہ بندی پر عمل نہ ہونے کے باعث قومی خزانے کو 85 کروڑ روپے کے ریونیو نقصان کا انکشاف ہوا ہے ۔

 حکام کی غفلت اور عدم دلچسپی کے باعث منصوبے سے حکومت کو فائدہ پہنچنے کے بجائے الٹا بھاری قیمت چکانی پڑ گئی۔منصوبے کی پی سی ون میں یہ طے کیا گیا تھا کہ منصوبے کی تکمیل کے بعد ‘‘ای خدمت مراکز’’ کو خود کفیل بنایا جائے گا اور شہریوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات پر معمولی فیس وصول کی جائے گی۔ مزید آمدنی کے لیے تشہیری مہمات سے بھی ریونیو حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ تاہم آڈٹ کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ 2019 میں منصوبے کی تکمیل کے بعد بھی فیس وصولی کا نظام نہ اپنایا گیا، جس کے باعث 2019 تا 2023ء کے دوران مجموعی طور پر 85 کروڑ روپے کی ممکنہ آمدنی ضائع ہو گئی۔آڈٹ ریکارڈ کے مطابق منصوبے پر اب تک ایک ارب 53 کروڑ روپے سے زائد لاگت آ چکی ہے ، جبکہ ہر سال 40 کروڑ روپے سے زیادہ اخراجات مراکز کے آپریشنز پر کیے جا رہے ہیں۔ صرف 2019-20 میں 17 کروڑ 50 لاکھ روپے کی ممکنہ آمدنی ضائع ہوئی، 2020-21 میں 19 کروڑ 80 لاکھ، 2021-22 میں 22 کروڑ 40 لاکھ اور 2022-23 میں 25 کروڑ 30 لاکھ روپے کی ریکوری نہ ہو سکی۔آڈٹ حکام کے مطابق انتظامیہ نے کمزور آپریشنل کنٹرولز کے باعث شہریوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کے بدلے ممکنہ ریونیو حاصل نہیں کیا۔ ڈائریکٹر جنرل مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوایشن کی سفارشات کے باوجود بروقت فیس وصولی کا ماڈل نافذ نہ ہونا سنگین کوتاہی قرار دیا گیا۔مذکورہ معاملہ پہلی بار اکتوبر 2023 اور بعد ازاں جنوری 2024 میں رپورٹ ہوا، جس پر انتظامیہ نے مؤقف اختیار کیا کہ ‘‘ای خدمت مراکز کو مستقبل میں خود کفیل ماڈل پر لایا جائے گا’’۔ تاہم اس پر مکمل طور پر عمل درآمد نہ ہونے کے باعث قومی خزانے پر آنے والے بوجھ کا ازالہ نہ ہو سکا۔

 

