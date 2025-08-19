صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زرعی یونیورسٹی میں یوم شجرکاری پر آگاہی واک کا انعقاد

  • فیصل آباد
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں قومی یوم شجرکاری کے موقع پر آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔

 ڈیپارٹمنٹ آف فاریسٹری اینڈ رینج مینجمنٹ اور گرین یوتھ موومنٹ کلب کے اشتراک سے منعقدہ واک فیکلٹی آف ایگریکلچر سے شروع ہو کر ایڈمن بلاک پر اختتام پذیر ہوئی۔اس موقع پر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی نے کہا کہ شجر کاری ہماری قومی ذمہ داری ہے تاکہ موسمیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات کا مقابلہ کیا جا سکے اور آئندہ نسلوں کے لیے بہتر ماحول یقینی بنایا جا سکے ۔ واک میں ڈین سوشل سائنسز ڈاکٹر بابر شہباز، ڈین ویٹرنری سائنسز ڈاکٹر شاہد محمود، ڈین فوڈ سائنسز ڈاکٹر عمران پاشا، ڈائریکٹر ہارٹیکلچر ڈاکٹر احمد ستار، رجسٹرار ڈاکٹر آصف کامران، چیئرمین فاریسٹری ڈاکٹر عرفان احمد، ڈائریکٹر کیب ڈاکٹر بشریٰ سعدیہ، چیئرمین انٹومالوجی ڈاکٹر وسیم اکرم سمیت اساتذہ، افسران اور طلبہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔

 

