رانا ثنا اللہ کو سینٹ کاٹکٹ پرستارہ امتیاز ملنے پر مبارکباد

  • فیصل آباد
رانا ثنا اللہ کو سینٹ کاٹکٹ پرستارہ امتیاز ملنے پر مبارکباد

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسلم لیگ ن کے سابق رکن پنجاب اسمبلی چودھری فقیرحسین ڈوگر نے مسلم لیگ ن پنجاب کے صدر اور وزیراعظم کے مشیر رانا ثنا اللہ خاں کوپارٹی قیادت کی طرف سے۔۔۔

سینٹ کاٹکٹ اورقومی وعوامی خدمات پرستارہ امتیاز ملنے پر مبارکباد پیش کی ہے اورکہاہے کہ انہوں نے 10 سال بطور وزیر قانون پنجاب اور ڈیڑھ سال وزیرداخلہ کی حیثیت سے جس طرح سیاسی اور انتظامی کرداراراداکیااس پرستارہ امتیازاورسینٹ کاٹکٹ ان کاحق تھا پارٹی قیادت نے عوامی اورکارکنوں کی امنگوں کے مطابق فیصلہ کیا ہے ان کاکہناتھاکہ وہ واضح ووٹ لے کر سینیٹر منتخب ہوں گے ۔

 

