بجلی چوری کرنے والے 2افراد کیخلاف مقدمات

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)بجلی چوری کرنے والے دو افراد کے خلاف مقدمات درج کرلئے گئے ۔تھانہ بٹالہ کالونی کے علاقوں میں اسکو ٹیموں نے مختلف کارروائیاں کرتے ہوئے دو افراد کو قابو کرلیا۔ جن کی جانب سے ڈائریکٹ تاریں لگا کر بجلی چوری کی جا رہی تھی۔ جن کیخلاف مقدمات درج کرلئے گئے ۔

