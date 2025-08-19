صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈرائیورز محمد اصغر اور محمد ایوب کے ریٹائرڈ ہو نے پر تقریب

  • فیصل آباد
ڈرائیورز محمد اصغر اور محمد ایوب کے ریٹائرڈ ہو نے پر تقریب

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)ہائی آر سی ڈویژن ہائی وے سب ڈویژن1 فیصل آباداور بلڈنگز ڈویژن2بلڈنگز سب ڈویژن 2سمندری کے ڈرائیورز محمد اصغر اور محمد ایوب مدت ملازمت مکمل ہونے پر سرکاری ملازمت سے ریٹائرڈ ہوگئے ۔

دونوں ڈرائیورز کی ریٹائرمنٹ پر ان کے اعزاز میں پروقار تقریب منعقد ہوئی جس میں کمشنر آفس فیصل آباد سے محمد اکرم خان اور الائیڈہسپتال سے میاں محمد عرفان نے تقریب میں خصوصی شرکت کی اور ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین کو کامیاب سروس پر مبارکباداور آئندہ زندگی میں صحت وتندرستی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔تقریب میں ہائی وے سرکل1 فیصل آباد ظفر عباس خان ڈرائیور وہیکل یونین زونل چیئرمین فیصل آباد،ملک ارسلان بلڈنگز ڈویژن1وائس چیئرمین،محمد سرفراز ڈرائیور ڈائریکٹر ایم اینڈ ای جنرل سیکرٹری،میاں محمد توصیف سیکرٹری نشریات بلڈنگز ڈویژن2 ودیگر بھی شامل تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سیلاب سے تباہی : فوج نالوں اور دریاؤں پر قبضوں کیخلاف آپریشن کرے : سینیٹ میں تقاریر

چیئر مین سی ڈی اے سے ہا ئی کمشنر بنگلہ دیش کی ملاقات

کچہری ڈسپنسری میں ڈاکٹر ز کی حاضری یقینی بنائی جائے ،کمشنر راولپنڈی

ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سپیشل ایجوکیشن میں یوم آزادی کے حوالے سے تقریب

وزارتِ منصوبہ بندی کی اُڑان اے آئی ٹیکاتھون کا آغاز

آر پی او راولپنڈی کی کھلی کچہری ،شہریوں کی شکایات سنیں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس