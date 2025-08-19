صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سائن بورڈز حادثات کا سبب، حکام غیر سنجیدہ ہیں :طاہر ایوب

  • فیصل آباد
سائن بورڈز حادثات کا سبب، حکام غیر سنجیدہ ہیں :طاہر ایوب

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)جماعت اسلامی کے رہنما سابق یو سی ناظم و چیئرمین سی سی 28 گلستان کالونی اور ممبر امن کمیٹی میاں طاہر ایوب نے کہا ہے کہ ایک طرف محکمہ موسمیات طوفانی بارشوں کی پیش گوئیاں کر رہا ہے۔۔۔

 جبکہ دوسری جانب شہر کی مرکزی شاہراہوں، رہائشی عمارتوں اور پبلک پوائنٹس پر نصب خطرناک سائن بورڈز شہریوں کے لیے خوف کی علامت بنے ہوئے ہیں۔انہوں نے کہا کہ آندھی اور خراب موسمی حالات کے باعث سائن بورڈز گرنے سے متعدد جان لیوا حادثات رونما ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود پی ایچ اے حکام غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق پی ایچ اے کے بعض اہلکار مبینہ طور پر سائن بورڈز اتارنے کے بجائے بھاری نذرانے وصول کرکے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔میاں طاہر ایوب نے بتایا کہ چند سال قبل پی ایچ اے نے غیر قانونی سائن بورڈز کے خلاف آپریشن شروع کیا تھا مگر آدھے ادھورے کام کے بعد اسے روک دیا گیا۔ آج بھی کئی جگہوں پر بارش اور آندھی سے گرنے والے بورڈز کے لٹکتے پائپ، لوہے کی شیٹیں اور چادریں شہریوں کے لیے خطرے کی علامت ہیں جو کسی بھی وقت بڑے سانحے کا سبب بن سکتے ہیں۔انہوں نے مطالبہ کیا کہ ڈپٹی کمشنر فوری نوٹس لے کر خطرناک سائن بورڈز ہٹانے کیلئے سخت کارروائی عمل میں لائیں تاکہ کسی بڑے حادثے سے قبل شہریوں کو تحفظ فراہم کیا جا سکے ۔

 

