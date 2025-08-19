صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پرچی جوا کروانے والے 2ملز موں کو گرفتار کر لیا

  • فیصل آباد
پرچی جوا کروانے والے 2ملز موں کو گرفتار کر لیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پرچی جوا کروانے والے دو ملز موں کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ گلبرگ کے علاقے محلہ افغان آباد میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے دو ملز موں کو گرفتار کر لیا۔ جو مبینہ طور پر جوا پرچی فروخت کرنے میں مصروف تھے ۔ مقدمات درج کرلئے گئے ہیں۔

پرچی جوا کروانے والے دو ملز موں کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ گلبرگ کے علاقے محلہ افغان آباد میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے دو ملز موں کو گرفتار کر لیا۔ جو مبینہ طور پر جوا پرچی فروخت کرنے میں مصروف تھے ۔ مقدمات درج کرلئے گئے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پارکنگ کمپنی: کرپشن جاری، پرکشش سیٹوں پر سفارشی براجمان، اصلاحات نہ ہوسکیں

وفاقی وزیر منصوبہ بندی کاملت ٹریکٹرز پلانٹ کا دورہ

ناموس رسالت ؐ ایکٹ کو غیرمؤثر نہیں بنانے دینگے : مولانا امجد خان

لاہور میں اگلے سال ٹرام سروس شروع کرنے کا اعلان

لیسکو کا 2025-26 کا 20 ارب 78 کروڑ کا بجٹ منظور

26 اضلاع میں پی ایچ ایز کے قیام پر کام شروع

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس