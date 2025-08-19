صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ :جماعت اسلامی یوتھ کے تحت جشن آزادی کا کیک کاٹنے کی تقریبات

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا ) جڑانوالہ جماعت اسلامی یوتھ کے تحت درجنوں مقامات پر جشن آزادی کا کیک کاٹنے کی تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔

جس میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔تقریبات کا اہتمام تحصیل جڑانوالہ کے مختلف علاقوں میں کیا گیا جس میں علی پور بنگلہ بچیانہ 240 چک جھال علوی پارک بلال گنج علی ٹریولز سرکلر روڈ اور دیگر مقامات شامل تھے ۔تقریبات میں صدر جماعت اسلامی یوتھ باسم سعید چودھری، امیر جماعت اسلامی تحصیل ڈاکٹر سعید احمد، سیکرٹری تحصیل سلیم اختر، امیر زون پی پی 101 زاہد حسین ،سیکرٹری ملک ابوبکر و دیگران نے شرکت کی۔

 

