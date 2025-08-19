شورکوٹ میں دھی رانی پروگرام کے دوسرے فیز کا آغاز
شورکوٹ (نمائندہ دنیا)پنجاب بھر میں پنجاب دھی رانی پروگرام کے دوسرے فیز کا آغاز ہو چکا ہے اور اس سلسلے میں رجسٹریشن کا عمل جاری ہے ۔
شورکوٹ میں بھی دفتر اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر میں درخواستیں وصول کی جا رہی ہیں۔اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر سہیل آرتھر نے بتایا کہ پروگرام کے تحت دفتر سوشل ویلفیئر کمیونٹی ڈویلپمنٹ شورکوٹ اور میڈیکل سوشل سروسز یونٹ، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال شورکوٹ میں ہیلپ ڈیسک قائم کر دئیے گئے ہیں، جہاں درخواست گزار اپنی آن لائن رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خواہشمند افراد گھر بیٹھے بھی رجسٹریشن کر سکتے ہیں۔ان کا کہنا تھا کہ درخواست دلہن یا اس کے والدین/سرپرست کی طرف سے جمع کرائی جائے گی۔ اس کے لیے دلہن اور دلہے کی تصاویر، شناختی کارڈز اور والدین یا سرپرست کے شناختی کارڈز لازمی ہیں۔ مزید برآں، دلہا دلہن کی عمر کم از کم 18 سال ہونا ضروری ہے جبکہ جن کی رخصتی ہو چکی ہے وہ پروگرام کے اہل نہیں ہوں گے ۔