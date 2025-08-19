صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شورکوٹ میں دھی رانی پروگرام کے دوسرے فیز کا آغاز

  • فیصل آباد
شورکوٹ میں دھی رانی پروگرام کے دوسرے فیز کا آغاز

شورکوٹ (نمائندہ دنیا)پنجاب بھر میں پنجاب دھی رانی پروگرام کے دوسرے فیز کا آغاز ہو چکا ہے اور اس سلسلے میں رجسٹریشن کا عمل جاری ہے ۔

شورکوٹ میں بھی دفتر اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر میں درخواستیں وصول کی جا رہی ہیں۔اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر سہیل آرتھر نے بتایا کہ پروگرام کے تحت دفتر سوشل ویلفیئر کمیونٹی ڈویلپمنٹ شورکوٹ اور میڈیکل سوشل سروسز یونٹ، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال شورکوٹ میں ہیلپ ڈیسک قائم کر دئیے گئے ہیں، جہاں درخواست گزار اپنی آن لائن رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خواہشمند افراد گھر بیٹھے بھی رجسٹریشن کر سکتے ہیں۔ان کا کہنا تھا کہ درخواست دلہن یا اس کے والدین/سرپرست کی طرف سے جمع کرائی جائے گی۔ اس کے لیے دلہن اور دلہے کی تصاویر، شناختی کارڈز اور والدین یا سرپرست کے شناختی کارڈز لازمی ہیں۔ مزید برآں، دلہا دلہن کی عمر کم از کم 18 سال ہونا ضروری ہے جبکہ جن کی رخصتی ہو چکی ہے وہ پروگرام کے اہل نہیں ہوں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

عوام کو ریلیف کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے ،ڈپٹی کمشنر

یونیورسٹی آف سرگودھا کے نرسنگ کالج کا افتتاح کر دیا گیا

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا شوالہ سیم نالہ کا دورہ،نکاسی آب کا جائزہ لیا

نکاسی آب کیلئے بھکر انتظامیہ فوری طور پر متحرک ہوگئی

پی ایس 34 ڈسپوزل سٹیشن کی مشینریمرمت کے احکامات

ڈی پی او کی ہدایت پر پرپولیس لائنز میں جنرل پریڈ کا انعقاد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس