زرعی یونیورسٹی ٹوبہ کیمپس کو خود مختاری دینے کا مطالبہ

  • فیصل آباد
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)عوامی و تعلیمی حلقوں کی جانب سے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سب کیمپس ٹوبہ ٹیک سنگھ کو مکمل خودمختار یونیورسٹی کا درجہ دینے کا مطالبہ زور پکڑ گیا ہے ۔

 یہ کیمپس گزشتہ 20 برس سے علم کے چراغ روشن کر رہا ہے اور اس وقت ضلع کی سب سے بڑی درسگاہ کے طور پر 4 ہزار سے زائد طلبہ و طالبات کو تعلیم فراہم کر رہا ہے ۔شہریوں، اساتذہ، والدین اور طلبہ نے حکومت پنجاب سے اپیل کی ہے کہ ادارے کو جلد از جلد یونیورسٹی کا درجہ دیا جائے تاکہ علاقے کے تعلیمی خواب حقیقت کا روپ دھار سکیں۔ کیمپس میں تین ہاسٹلز اور ٹرانسپورٹ کی سہولت دستیاب ہے جبکہ سٹی کیمپس کے ساتھ وسیع رقبے پر نیو کیمپس بھی قائم ہے ۔ حکومت پنجاب کی جانب سے 62 ایکڑ زرعی زمین توسیعی منصوبوں کے لیے دی جا چکی ہے جو مستقبل میں تعلیمی ترقی کا سنگ میل ثابت ہوگی۔شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر سب کیمپس کو مکمل یونیورسٹی بنایا گیا تو ضلع اور نواحی علاقوں کے ہزاروں طلبہ و طالبات کو اعلیٰ تعلیم کے مواقع گھروں کی دہلیز پر میسر آئیں گے اور فیصل آباد یا لاہور جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الرحمان نے کہا کہ زرعی یونیورسٹی سب کیمپس علم کی روشنی پھیلانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری پُرعزم ٹیم دن رات محنت کر رہی ہے اور اگر حکومت پنجاب ادارے کو مکمل یونیورسٹی کا درجہ دیتی ہے تو ہم اپنے وسائل سے اسے کامیابی کی طرف لے کر جائیں گے ۔

 

