احمدپور سیال:غیر معیاری اور ایکسپائر زرعی ادویات کی فروخت پر ایکشن

  • فیصل آباد
احمدپور سیال (نمائندہ دُنیا )نواحی علاقہ ڈائنا موڑ میں غیر معیاری اور ایکسپائر زرعی ادویات کی فروخت پر محکمہ زراعت اور پولیس نے مشترکہ کارروائی کی۔

اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت و پیسٹی سائیڈ انسپکٹر پلانٹ پروٹیکشن شوکت عباس نے تھانہ گڑھ مہاراجہ پولیس کے ہمراہ ڈائنا موڑ پر واقع فیصل ٹریڈر زرعی ادویات کی دکان پر چھاپہ مارا، جہاں سے غیر معیاری، سب اسٹینڈرڈ اور ایکسپائر زرعی ادویات برآمد ہوئیں۔ کارروائی محکمہ زراعت کی رپورٹ اور متعلقہ حکام کی نشاندہی پر عمل میں لائی گئی۔ایف آئی آر کے مطابق دکان سے ضبط کی گئی زرعی ادویات \"دی ایگریکلچرل پیسٹی سائیڈز آرڈیننس 1971\" کی خلاف ورزی پر پوری اترتی ہیں۔

 

