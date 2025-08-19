ڈپٹی کمشنر صفی اﷲ گوندل نے ملک ارشد کو 50 ہزار کا انعام دیا
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)جشن آزادی کے موقع پر بہترین انتظامات کرنے پر ڈپٹی کمشنر صفی اﷲ گوندل نے ملک ارشد سپورٹس والے کو 50 ہزار نقد انعام سے نوازا۔۔۔
پاکستان کا 87 واں جشن آزادی اور معرکہ حق کی تقریبات کے دوران بہترین خدمات سر انجام دینے اور گورنمنٹ اسلامیہ کالج میں بہترین انتظامات کرنے پر گزشتہ روز ڈپٹی کمشنر صفی اﷲ گوندل نے ملک ارشد سپورٹس والے کو 50 ہزار روپے نقد انعام سے نوازا اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ ہمیں ایسے افراد کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے جو بے لوث ہو کر مادر وطن کی خدمت کے لیے دن رات ایک کرتے ہیں۔