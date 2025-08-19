صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چناب نگر :کیمیکل سے تیار کردہ دودھ کی بھرمار ، لوگ بیمار

  • فیصل آباد
چناب نگر :کیمیکل سے تیار کردہ دودھ کی بھرمار ، لوگ بیمار

چناب نگر (نامہ نگار )چناب نگر اور گردونواح میں کیمیکل سے تیار کردہ دودھ کی بھرمار ہو گئی ہے ، جس کے استعمال سے شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔

علاقے میں کیمیکل سے تیار شدہ دودھ کے بے شمار پوائنٹس کھل چکے ہیں جو عوام کی صحت کے لیے سنگین خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ متعلقہ محکموں کی عدم دلچسپی کے باعث یہ مضر صحت دودھ فروخت کرنے والے افراد بلاخوف اپنا مکروہ دھندہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔شہریوں کا کہنا ہے کہ کیمیکل ملا دودھ کی پہچان عام لوگوں کے بس کی بات نہیں، اسی وجہ سے ہمارے بچے اور بڑے مختلف موذی امراض کا شکار ہو رہے ہیں۔ شہریوں نے فوڈ اتھارٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر دودھ کے ان پوائنٹس کی چیکنگ کرے تاکہ عوام کو صحت مند دودھ کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

عوام کو ریلیف کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے ،ڈپٹی کمشنر

یونیورسٹی آف سرگودھا کے نرسنگ کالج کا افتتاح کر دیا گیا

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا شوالہ سیم نالہ کا دورہ،نکاسی آب کا جائزہ لیا

نکاسی آب کیلئے بھکر انتظامیہ فوری طور پر متحرک ہوگئی

پی ایس 34 ڈسپوزل سٹیشن کی مشینریمرمت کے احکامات

ڈی پی او کی ہدایت پر پرپولیس لائنز میں جنرل پریڈ کا انعقاد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس