چناب نگر :کیمیکل سے تیار کردہ دودھ کی بھرمار ، لوگ بیمار
چناب نگر (نامہ نگار )چناب نگر اور گردونواح میں کیمیکل سے تیار کردہ دودھ کی بھرمار ہو گئی ہے ، جس کے استعمال سے شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔
علاقے میں کیمیکل سے تیار شدہ دودھ کے بے شمار پوائنٹس کھل چکے ہیں جو عوام کی صحت کے لیے سنگین خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ متعلقہ محکموں کی عدم دلچسپی کے باعث یہ مضر صحت دودھ فروخت کرنے والے افراد بلاخوف اپنا مکروہ دھندہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔شہریوں کا کہنا ہے کہ کیمیکل ملا دودھ کی پہچان عام لوگوں کے بس کی بات نہیں، اسی وجہ سے ہمارے بچے اور بڑے مختلف موذی امراض کا شکار ہو رہے ہیں۔ شہریوں نے فوڈ اتھارٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر دودھ کے ان پوائنٹس کی چیکنگ کرے تاکہ عوام کو صحت مند دودھ کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے ۔