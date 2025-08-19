صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عوامی مسائل کیلئے کمیٹیاں تشکیل دی جا رہیں :جماعت اسلامی

  • فیصل آباد
عوامی مسائل کیلئے کمیٹیاں تشکیل دی جا رہیں :جماعت اسلامی

پینسرہ (نمائندہ دنیا)عوامی مسائل کے حل کیلئے دیہات کی سطح پر عوامی کمیٹیاں تشکیل دی جا رہی ہیں تاکہ مسائل کی نشاندہی کے ساتھ ان کی آواز اعلیٰ ایوانوں تک پہنچائی جا سکے ۔

یہ بات ضلعی جنرل سیکرٹری یاسر اقبال کھارا، پی پی 107 کے امیر شیخ عمیر مختار اور سینئر رہنما جماعت اسلامی رانا اکرام اللہ نے دنیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔رہنماؤں کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لے گی کیونکہ منتخب نمائندوں کو غیر آئینی طریقے سے نااہل کیا گیا، تاہم بلدیاتی الیکشن میں بھرپور حصہ لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سدھار سمیت دیگر علاقوں میں اجرتوں میں اضافہ کے باعث فیکٹریوں کی بندش افسوسناک ہے ، جماعت اسلامی مزدوروں کے ساتھ کھڑی ہے ، اگر مسائل حل نہ ہوئے تو بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔رہنماؤں نے مزید کہا کہ موجودہ حکومت عوامی نہیں، اس لیے اسے عوامی مسائل کی کوئی پروا نہیں ہے ۔ عوام کو چاہیے کہ حکمرانوں کے احتساب کے لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دیں۔ ان کے مطابق جماعت اسلامی ہی واحد جماعت ہے جو ملک کو بحرانوں سے نکال سکتی ہے ۔

 

