38ویں سالانہ انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس کی تیاریاں ، اہم فیصلے
چناب نگر (نامہ نگار )انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ پاکستان کے امیر اور رکن پنجاب اسمبلی مولانا محمد الیاس چنیوٹی کی رہائش گاہ پر 38ویں سالانہ انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس (7 ستمبر، چناب نگر) کے سلسلے میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔
اجلاس میں مولانا قاری شبیر احمد عثمانی، مولانا مطلوب الرحمان، محمد حنیف مغل، مولانا قاری محمد سلمان عثمانی، مولانا انور فاروقی، راجہ ریاض احمد خان، مولانا محمد عیسیٰ، مولانا محمد حسین اور مولانا محمد عمر سمیت متعدد علمائے کرام نے شرکت کی۔ اجلاس میں کانفرنس کی تیاریوں اور انتظامی معاملات پر تفصیلی مشاورت کی گئی اور اہم فیصلے بھی کیے گئے ۔اجلاس کے بعد مولانا محمد الیاس چنیوٹی اور نائب امیر مولانا قاری شبیر احمد عثمانی نے مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ختم نبوت کا تحفظ ہمارے ایمان کا بنیادی جزو ہے ، ہم اس مشن کو عشق و عقیدت کے ساتھ جاری رکھیں گے ۔ انہوں نے کہا کہ 7 ستمبر کو ہونے والی انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس ملک میں امن و استحکام اور اتحاد کا پیغام ثابت ہوگی۔ کارکنان اور عوام اس کانفرنس میں بھرپور شرکت کریں اور اپنی وابستگی کا عملی ثبوت دیں۔رہنماؤں نے کہا کہ قانون ناموسِ رسالت میں کسی قسم کی تبدیلی یا ترمیم ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔انہوں نے کہا کہ قادیانی اسلام اور پاکستان دشمن سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔مولانا الیاس چنیوٹی نے کہا کہ پاکستان ایک مسجد کی مانند ہے ، جس کی حفاظت ہر مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے ۔ عالمی استعمار کی سازشیں ناکام ہوں گی ۔